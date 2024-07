Abschied und Neuzugang: Jannis Sonnefeld verlässt die Trierer Gladiators – Yannis Steger wechselt an die Mosel

TRIER. Die Trierer Gladiators treiben ihre Personalplanung für die neue Saison weiter voran und können bei ihren Doppellizenzspielern die nächsten Neuigkeiten verkünden: Jannis Sonnefeld verlässt die Gladiatoren und wird positionsgetreu von Neuzugang Yannis Steger ersetzt.

Sonnefeld wechselte im Sommer aus Bamberg an die Mosel und erzielte in acht Partien für die Trierer durchschnittlich 1,9 Punkte und 0,4 Rebounds pro Parte. Als Leistungsträger übernahm der 2,07 Meter große Forward vor allem bei Kooperationspartner Saarlouis viel Verantwortung und absolvierte ein starkes Jahr bei den Sunkings. Um den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen wechselt der 21-jährige Sonnefeld in die ProB zu den Baskets Paderborn.

Mit Yannis Steger können die Verantwortlichen der Trierer Profibasketballer umgehend Sonnefelds Nachfolger präsentieren. Der 19-jährige Forward wechselt aus Leverkusen an die Mosel und wird ebenfalls mit einer Doppellizenz ausgestattet und so ebenfalls für die Saarlouis Sunkings auflaufen. Steger gehörte im erfolgreichen Nachwuchsprogramm der Rheinländer zu den Säulen der vergangenen U19-Bundesligamannschaft und soll in Trier die nächsten Entwicklungsschritte gehen und Erfahrungen im Profikader sammeln. Der 2,05 Meter große Forward führte sein Team bis ins Viertelfinale der diesjährigen NBBL-Saison, wo man mit 75:78 denkbar knapp an Oldenburg scheiterte und so den Einzug in das Top-4 verpasste.

„Jannis hat sich bei uns sehr, sehr gut entwickelt. Dafür wollen wir als Standort stehen und die Zusammenarbeit mit Saarlouis hat für Jannis sehr gut funktioniert. Auch wenn er bei uns nicht so große Spielanteile hatte, glaube ich, dass er einen riesen Impact auf den Erfolg der Mannschaft hatte. Ich freue mich, dass Jannis nun die Chance bekommt eine große Rolle bei einem ProB-Team einzunehmen. Das hat er sich verdient und er hat definitiv das Talent dafür.

Wir werden sicherlich in Kontakt bleiben, denn er hat sich auch menschlich immer vorbildlich verhalten. Es ist schade, dass Jannis uns verlässt, aber wir wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Weg. Yannis Steger ist ein Spieler mit herausragenden Anlagen und entspricht dem Profil eines modernen Basketballers. Er hat noch viel zu lernen aber hat ein unfassbar gutes Mindset und arbeitet extrem hart an seinen Defiziten. Er wird über einen längerfristigen Zeitraum definitiv seinen Weg in den Profibasketball finden. Wir sind froh ein solches Talent nach Trier lotsen konnten und ich bin mir sicher, dass er unserem Kader Tiefe geben wird und in der Zusammenarbeit mit Saarlouis auch für Yannis eine sehr gute Situation entstehen wird“, sagt Cheftrainer Jacques Schneider zum Personalwechsel auf den Doppellizenz-Positionen.