Fäkale Keime in der Sauer: Kreis Trier-Saarburg rät vom Baden ab

TRIER/SAARBURG. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat bei routinemäßigen Beprobungen festgestellt, dass das Wasser der Sauer einen erhöhten Wert von Keimen aufweist. Daher empfehlen die Fachleute, nicht in dem Fluss zu baden und auch keine Gebrauchsgegenstände wie zum Beispiel Geschirr mit dem Wasser in Kontakt zu bringen.

Die Erhöhung von Keimen in Flüssen ist typisch für die sommerliche Jahreszeit. Sie wird in diesem Jahr zusätzlich durch die andauernden Regenfälle begünstigt. Dabei wird verstärkt Wasser von den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, auf denen Tiere weiden, in die Gewässer gespült. Bei der Erhöhung der Werte handelt es sich daher unter anderem um fäkale Keime.

Das Gesundheitsamt gibt daher vorsorglich die Empfehlung aus, möglichst eine direkte Berührung mit dem Wasser zu vermeiden, da vor allem empfindliche Menschen erkranken könnten. Dies auch unter dem Aspekt, dass es an der Sauer in diesen Wochen verstärkt Freizeitaktivitäten gibt. Der Hinweis gilt jedoch nicht nur für die Sauer, sondern auch für die weiteren Flüsse und Bäche in der Region, da es ohnehin nicht empfohlen wird darin zu baden – es sei denn Gewässer, wie zum Beispiel bestimmte Seen, sind ausdrücklich als Badegewässer ausgewiesen. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)