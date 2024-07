Speicher: Missbrauch einer 6-Jährigen – Verdächtiger beim Amtsgericht Trier vorgeführt

SPEICHER. Die in der Spitze knapp 80-köpfige SoKo des Polizeipräsidiums Trier unter Leitung der Kriminalinspektion Wittlich nahm am 4. Juli einen jugendlichen Tatverdächtigen fest. Er steht im Verdacht, eine 6-Jährige in Speicher sexuell missbraucht zu haben.

Der Jugendliche wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Das Gericht hat antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten wegen der ihm zur Last gelegten Sexualstraftat angeordnet.

Der Tatverdacht gegen den jungen Mann konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Sonderkommission durch Auswertungen gesicherter DNA-Spuren weiter untermauert werden.

Da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Jugendlichen handelt, erteilt die Polizei zu den Umständen der Festnahme und seiner Person keine weiteren Auskünfte. Auch zum Tatgeschehen werden keine Auskünfte erteilt, um die Persönlichkeitsrechte des Tatopfers, bei dem es sich um ein Kind handelt, zu schützen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. (Quelle: Polizeipräsidium Trier / Staatsanwaltschaft Trier)