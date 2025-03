Auffälliges Fahrverhalten: Police Grand-Ducale löst Tuning-Treffen auf

HOUWALD. Gegen 23.00 Uhr wurde der Polizei am gestrigen Sanstagabend ein sogenanntes Tuningtreffen am P&R in Howald gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begaben sich vor Ort.

Fahrzeuge, welche durch ihr Fahrverhalten oder optische Veränderungen auffielen, wurden am Ausgang des Geländes kontrolliert. Insgesamt wurde ein halbes Dutzend gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Nach etwa einer Stunde war das Treffen aufgelöst und die anwesenden PKWs hatten das Gelände verlassen. (Quelle: Police Grand-Ducale)