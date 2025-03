Bundesweiter Vergleich – Mildester März in diesem Jahr im Saarland

Viele Sonnenstunden, wenig Niederschlag im Saarland

Imgegeben. Die Temperaturen erreichtenim Vergleich zu 4,6 Grad in der Referenzperiode zwischen 1961 und 1990, wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Monatsbilanz mitteilte. Während es in denwar, habe es tagsüber bei strahlendem Sonnenschein Temperaturen vongegeben.

Die Sonne habe sich überdurchschnittlich häufig blicken lassen. Statt dem vergleichbaren Mittelwert von 114 Stunden seien es in diesem Jahr 206 Stunden gewesen, teilten die Meteorologen mit. Die Niederschlagsmenge von 79 Litern pro Quadratmeter im Referenzzeitraum sei mit 19 Litern gerade mal zu einem Viertel erfüllt worden.