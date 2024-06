GRASS. Am Nachmittag des 27.6.2024 ereignete sich in der Rue Dr Elvire Engel in Grass ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter von einer einstürzenden Betontreppe erfasst wurde.

Trotz notärztlicher Versorgung vor Ort verstarb der 45-jährige Mann noch an der Unglücksstelle.

Die Gewerbeaufsicht sowie die Police technique begaben sich zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs zum Unfallort. (Quelle: Police Grand-Ducale)