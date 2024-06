Kreditkartendiebstahl in Luxemburg: Polizei sucht mit Bildern nach Tätern

LUXEMBURG-STADT. Die Police Grand-Ducale sucht nach der Identität der beiden abgebildeten Personen im Rahmen der Ermittlungen zu einem Kreditkartendiebstahl.

Nach dem Diebstahl wurden am 1.3.2023 zwischen 12.09 Uhr und 13.07 Uhr an mehreren Orten im hauptstädtischen Bahnhofsviertel und in der Oberstadt Einkäufe und Geldabhebungen mit der gestohlenen Karte getätigt.

Personen, die über Hinweise zur Identifikation der gesuchten Personen verfügen, sind gebeten, sich beim Kommissariat Remich / Mondorf unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder per Telefon unter der Nummer (+352) 244 77 1000 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)