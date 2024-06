Trierer Gladiators: Marten Linßen bleibt – Tom Demmer verlässt seinen Heimatverein

TRIER. Der Kader der Trierer Gladiators für die Saison 2024/25 in der 2. Basketball Bundesliga nimmt weiter Formen an.

Mit Marten Linßen und Tom Demmer hat sich die Zukunft der nächsten beiden Akteure aus der Vorsaison geklärt.

Marten Linßen verzichtet auf eine in seinem Zwei-Jahresvertrag verankerte Ausstiegsoption und erfüllt somit seinen Vertrag bei den Moselstädtern. Auf Eigengewächs Tom Demmer wartet eine neue Herausforderung bei den Saarlouis Sunkings, dem Trierer Kooperationspartner, bei dem Demmer bereits in den letzten zwei Saisons wichtiger Leistungsträger war. Somit umfasst der Trierer Kader für die Saison 2024/25 aktuell mit Behnam Yakhchali, Evans Rapieque, Marco Hollersbacher, Marten Linßen und Aimé Olma gleich fünf Spieler aus der Vorsaison. Aktuell befinden sich die Verantwortlichen der Gladiators in vielen Spielergesprächen, auch mit Spielern aus der vergangenen Saison.

Linßen, der vor der Saison aus Paderborn an die Mosel wechselte, spielte in der Saison 2023/24 eine wichtige Rolle in der Center-Rotation der Gladiatoren und stand durchschnittlich gut 15 Minuten auf dem Feld. In dieser Zeit erzielte der 2,03 Meter große Innenspieler im Schnitt 6,3 Punkte und 3,6 Rebounds pro Partie. Vor allem durch seine physische Spielweise und seinen Einsatz auf dem Parkett spielte sich Linßen schnell in die Herzen der Trierer Fans. Tom Demmer kam in der vergangenen Spielzeit auf drei Einsätze im Gladiators-Jersey in denen er durchschnittlich einen Punkt und 0,3 Rebounds pro Spiel erzielte. Nachdem er sämtliche Leistungsmannschaften des Trierer Nachwuchses durchlief und sich bis in den Profikader spielte, soll Demmer nun die Sunkings als Leader anführen und somit im Team von Marc Hahnemann eine wichtige Rolle einnehmen.

„Marten war in der letzten Saison ein wichtiger Schlüssel zu unserem Erfolg und umso glücklicher bin ich, dass er sofort signalisiert hat an seinem Vertrag bei uns festzuhalten. Er hat dieses Jahr in vielen Bereichen einen großen Schritt nach vorne gemacht, was sich in seinen starken Leistungen in den Playoffs widerspiegelt. Marten identifiziert sich mit Trier und ist ein toller Repräsentant unseres Vereins und unserer Team-DNA. Das wir jetzt, nachdem ich ihn 2013 in einem niederklassigen Jugendspiel entdeckt habe, auf diesem Niveau zusammenarbeiten ist eine kleine Cinderella Story “, so Headcoach Jacques Schneider über seinen Center Marten Linßen. „Ich rechne Tom seine Leistungen für unser Team letzte Saison hoch an. Er hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Seine Entscheidung den Fokus auf sein Studium zu verschieben kann ich sehr gut nachvollziehen und wünsche ihm akademisch und sportlich weiter viel Erfolg“, sagt Schneider abschließend zum Wechsel von Tom Demmer.