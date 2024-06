Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr löscht brennenden Radlader in Daun-Rengen

DAUN-RENGEN. Am 17.6.2024 wurden die Feuerwehren aus Daun und Rengen um 17.46 Uhr zu einem brennenden Radlader in Rengen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Daun hatte die Feuerwehr Rengen bereits einen Löschangriff vom Hydranten über die Tragkraftspritze aufgebaut.

Aufgrund des starken Rauches übernahmen zwei Angriffstrupps aus Daun unter Atemschutz den Löschangriff und löschten den Radlader ab.

Neben dem Radlader wurde auch eine Verkaufsbude aus Holz, die gerade vom Radlader transportiert wurde, in Mitleidenschaft gezogen.

Im Anschluss an den Einsatz der beiden Angriffstrupps konnten diese und die Rengener Kräfte, die zuerst nah am Brandherd löschten, ihre Einsatzkleidung am Mehrzweckfahrzeug wechseln.

Hierdurch wird dem sogenannten “Feuerkrebs” vorgebeugt, dem die Einsatzkräfte ausgegesetzt sind.

Die auslaufenden Betriebsstoffe des Radladers wurden mit Ölbindemittel aufgefangen, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)