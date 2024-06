Trier: Auguste-Viktoria-Gymnasium bei Firmenlauf 2024 erfolgreich

TRIER. Über eine großartige Titelverteidigung freut sich das Laufteam des Auguste-Viktoria Gymnasiums Trier: mit insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellt das AVG zum zweiten Mal in Folge die größte Laufmannschaft der Trierer Schulen beim Firmenlauf 2024.

Die Preisverleihung an der Schule am 14. Juni 2024 nutzten die Schülerinnen und Schüler dazu, ein Zeichen gegen Rassismus und für Zivilcourage zu setzen. In diesem Jahr wurde die Teilnahme am Lauf von der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ organisiert.

Ein Schwerpunkt der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ besteht darin, den Dialog mit Menschen nicht abreißen zu lassen, die anderer Meinung sind. Ganz im Gegenteil braucht es ein vertrauensvolles Miteinander, um Menschen in ihrem Einsatz für ein friedliches und respektvolles Miteinander zu stärken.

Neben dem Gruppenerfolg war das AVG auch in der Einzelwertung überaus erfolgreich: Hannes Framing konnte in der Altersgruppe U14 den zweiten Platz erringen und Moritz Braun gewann den Lauf der Altersgruppe U16 mit einer grandiosen Zeit von 7:21 Minuten auf zwei Kilometer. (Quelle: Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier)