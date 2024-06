Trier: Doneck Dolphins laden zum jährlichen Jedermannturnier im Rollstuhlbasketball ein

TRIER. Am Samstag, den 22. Juni laden die Doneck Dolphins Trier zu ihrem jährlichen Jedermannturnier im Rollstuhlbasketball ein.

Beim 13. Sparkasse Trier Jedermannturnier treten zwölf buntgemischte Teams gegeneinander an. Mit viel Spaß und Action machen die Teilnehmer eine ganz besondere Sporterfahrung. Beim Jedermannturnier der Dolphins haben alle Interessierten die Möglichkeit Rollstuhlbasketball auszuprobieren und eine spannende Sportart kennenzulernen, die Sportlern mit und ohne Behinderung gleichermaßen anspricht. Den Rollstuhl erleben die Teilnehmer dabei als schnelles und wendiges Sportgerät.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Teilnehmern ohne Behinderung, aber auch einige Vereinsmitglieder und Neulinge mit Behinderung sind jedes Jahr dabei.

Einige Dolphinsspieler bringen ihre Familien mit zum Turnier, Jugendspieler stellen jedes Jahr ein Team mit ihren Schulfreunden, Sponsoren senden Vertreter und auch ein Team mit Basketballern der TVG Trier ist regelmäßig dabei. Hinzu kommen Einzelspieler, die ein gemeinsames Team bilden oder sich bestehenden Teams anschließen können. So ensteht jedes Jahr eine tolle Mischung aus unterschiedlichsten Menschen, die gemeinsam eine neue Sportart ausprobieren und ganz nebenbei erfahren, wie gelebte Inklusion aussehen kann.

Der Vorsitzende der Dolphins, Dirk Paßiwan freut sich auf das Event: „Das Jedermannturnier ist eine tolle Gelegenheit unseren Sport vielen Menschen nahe zu bringen, die sonst nie auf die Idee kommen würden Rollstuhlbasketball auszuprobieren. Wer selbst einmal im Sitzen ein paar Körbe geworfen hat, wird den Sport und auch Rollstuhlfahrer insgesamt in Zukunft mit ganz anderen Augen sehen. Aber das wichtigste am Jedermannturnier ist, dass immer alle viel Spaß haben und einen tollen Tag mit vielen tollen Menschen verbringen“.

Wie immer waren die Startplätze für Teams schnell vergeben, kurzentschlossene Einzelspieler können sich aber gerne noch anmelden. Auch Zuschauer sind gerne gesehen.

Das Sparkasse Trier Jedermannturnier beginnt am 22. Juni um 9 Uhr und wird bis ca. 17 Uhr dauern. Gespielt wird in der Halle am Mäusheckerweg in 54293 Trier. Für Verpflegung mit Kuchen, Snacks und Getränken ist reichlich gesorgt.

Weitere Informationen auf www.doneck-dolphins-trier.de/home/jedermannturnier/