Trier: Fehler im Wahllokal – Päßler neuer Ortsvorsteher in Zewen

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, hat es bei der Wahl des Ortsvorstehers in Trier-Zewen am Sonntag einen Fehler bei der Auszählung gegeben. Dadurch ändert sich das Ergebnis: Neuer Ortsvorsteher wird Ralf Päßler von der CDU.

Die Auszählung der Ortsvorsteherwahl im Trierer Stadtteil Zewen hatte am Sonntagabend folgendes Ergebnis ergeben: 769 Stimmen für Christian Becker (SPD), 766 Stimmen für Ralf Päßler (CDU). Damit lag Becker mit 50,1 % gegenüber Päßler mit 49,9 % denkbar knapp vorne.

Weil in einer der Niederschriften eine mögliche Unstimmigkeit dokumentiert war, veranlasste der Bereich Wahlen eine Nachzählung der Stimmen, die am Dienstagvormittag erfolgte. Dabei stellte sich heraus, dass bei der Zählung in einem der vier Wahllokale in Zewen Wahlzettel nicht Ralf Päßler, sondern fälschlicherweise Christian Becker zugeordnet wurden. Eine zweite Nachzählung am Dienstagmittag bestätigte das geänderte Ergebnis.

Das Wahlergebnis lautet nun 749 Stimmen für Christian Becker und 786 Stimmen für Ralf Päßler, der damit gewählter Ortsvorsteher von Zewen ist, sofern der Wahlausschuss der Stadt Trier das Ergebnis am Mittwochabend bestätigt.