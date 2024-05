Trier: Lese- und Vorlesesommer in der Stadtbücherei – neuer Lesestoff für die Ferien

TRIER. Trierer Kinder und Jugendliche nutzen vor allem in der Ferienzeit intensiv den Lese- und Vorlesesommer in der Stadtbücherei. Er findet 2024 vom 1. Juli bis 1. September statt. Vergangenes Jahr wurden von rund 850 Kindern bei dieser Aktion mehr als 4700 Bücher, die gestapelt fast fünfmal so hoch wie die Porta Nigra wären, gelesen und bewertet.

Zudem gab es Vorlese- und Kreativaktionen. Die Stadtbücherei unterstützt nun erneut Kitas und Schulen bei der Anmeldung und Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Aktion. Das landesweite Programm, das das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen hat, bietet zwei Schwerpunkte.

Der Lesesommer ist gedacht für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Die Stadtbücherei hat für reichlich neuen Lesestoff gesorgt: Mehr als 250 nagelneue Bände warten auf die Clubmitglieder und können ab 1. Juli ausgeliehen werden. Wer an der Preisverlosung teilnehmen will, füllt zu jedem gelesenen Buch eine Bewertungskarte aus, die dann in der Tombolatrommel landet. Möglich sind auch Buchbesprechungen, die auf der Lesesommer-Homepage veröffentlicht werden. Oder man schreibt einen Buch-Check, eine Art Steckbrief zum gelesenen Buch. Bei mindestens drei gelesenen Büchern erhalten Kinder und Jugendliche zudem eine Urkunde.

Kinder, die noch nicht selbst lesen können, können beim Vorlesesommer vorbeischauen. In der Bücherei gibt es eine große Auswahl an Bilderbüchern und Vorlesebüchern mit unterschiedlich langen Geschichten. Thematisch ist alles dabei, auch altbekannte Lieblingsheldinnen und -helden wie der Grüffelo, Mama Muh, Pettersson und Findus, Paw Patrol oder Peppa Pig. Wer mindestens drei Bücher vorgelesen bekam, erhält eine Urkunde und kann im Herbst bei der landesweiten Verlosung tolle Preise gewinnen. Zu den Büchern können auch Bilder gemalt werden, die später in einer Ausstellung der Bücherei zu sehen sind.

Die Anmeldung, um einen Benutzerausweis zu erhalten, ist schnell erledigt: Entweder die bereits ausgefüllte und von den Eltern unterschriebene Anmeldekarte mitbringen oder mit einem Elternteil vorbeikommen und sich registrieren. Der Leseausweis ist bis zum 18. Lebensjahr kostenlos nutzbar. Weitere Infos: www.lesesommer.de und www.stadtbuecherei-trier.de. (Quelle: Stadt Trier)