Kurios: Besorgte Mutter rief Polizei – Vierjähriger auf Couch verloren, Suche endet unerwartet!

GERMERSHEIM. Kurioser Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz: Eine Mutter rief am Dienstagabend bei der Polizei an, weil ihr vierjähriger Sohn vermeintlich von der Couch verschwunden ist. Lange suchen muss die Polizei nicht.

Auf einer Couch ist ein Kleinkind in Germersheim nahe Speyer vorübergehend verloren gegangen. Besorgt habe die 33 Jahre alte Mutter am späten Dienstagabend die Polizei gerufen, weil ihr kleiner Sohn vom Sofa im Wohnzimmer verschwunden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als die Beamten ankamen, suchten um das Haus herum schon Freunde der Familie nach dem Vierjährigen. Die Polizisten sahen auf der Couch nach und entdeckten den Jungen dort – schlafend und wohlbehalten zwischen größeren Kissen.

(dpa)