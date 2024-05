Trier: Reparieren statt wegwerfen – nächstes Repair Café am 25. Mai

TRIER. Auch im Mai findet eine Reparatur-Veranstaltung von Repair Café Trier wie gewohnt am letzten Samstag des Monats statt. Am 25.5.2024 heißt es dann wieder „Reparieren statt wegwerfen“. Wie immer sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mit defekten Gegenständen (fast) aller Art bei der Reparatur-Veranstaltung vorbeizukommen und kostenlos mitzumachen.

Das Repair Café öffnet am Veranstaltungstag im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) um 11.00 Uhr und schließt um 15.00 Uhr. Die letzte Reparatur wird um 14.30 Uhr angefangen.

Ein wichtiger Hinweis: Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Kaffeevollautomaten, Tintenstrahldrucker sowie Armbanduhren können leider nicht zur Reparatur angenommen werden!

Ein Reparatur-Termin kann ab dem 20.5. per E-Mail an [email protected] vereinbart werden. Zusätzlich ist am Mittwoch, 22.5. & Donnerstag, 23.5., von 10.00-14.00 Uhr die Rufnummer 0651/998 531 71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet. Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist aber auch möglich!

Gesucht: Im Bereich für Handarbeit wird Verstärkung benötigt! Wer gut mit einer Nähmaschine umgehen kann und sich einmal pro Monat als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicherr im Repair Café Trier engagieren möchte, kann sich gerne per E-Mail oder Telefon melden (Kontaktdaten siehe oben). (Quelle: Lokale Agenda 21 Trier e. V.)