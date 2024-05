Informationen zur rheinland-pfälzischen Kommunalwahl in leichter Sprache

MAINZ. Informationen für Behinderte zur Kommunalwahl in leicht verständlicher Sprache werden in einer 32 Seiten umfassenden Broschüre angeboten. Oftmals stelle für diese Menschen eine schwere und komplizierte Sprache eine Barriere dar, um gut informiert an der Abstimmung teilzunehmen, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz.

Mit dem Infoheft in leichter Sprache sollen Menschen mit Behinderungen ermutigt werden, bei der Wahl mitzumachen. In der Broschüre wird unter anderem erklärt, was die Aufgaben der kommunalen Räte sind, wer wahlberechtigt ist und wen man wie wählen kann. Anhand anschaulicher Bilder erläutert das Infoheft den Ablauf der Stimmabgabe vom Erhalt der Wahlbenachrichtigung bis hin zur Stimmabgabe per Briefwahl oder im Wahlraum. «Menschen mit Behinderungen sollen überall mitmachen können», betonte der Sozialminister. «Das fordert zu Recht die UN-Behindertenrechtskonvention.»

Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz sind am 9. Juni rund 3,2 Millionen Menschen im Land wahlberechtigt. Darunter sind 310.000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mit Behinderungen. Die Broschüre in leichter Sprache ist eine gemeinsame Initiative des Sozialministeriums, des Landeswahlleiters, der Landeszentrale für politische Bildung und des Gemeinde- und Städtebunds. (Quelle: dpa)