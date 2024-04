Inflation in Rheinland-Pfalz stabil – Preisanstieg bei Gas und Fernwärme

Im April bleibt die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz nahezu gleich, vor allem Nahrungsmittelpreise sind stabil. Bei den Energiepreisen gibt es aber eine Änderung.

BAD EMS. Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz hat sich im April kaum verändert. Sie lag bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Im März hatte der Wert bei 2,5 Prozent gelegen.

Nach Angaben des Statistikamts stiegen etwa die Energiepreise im April verglichen mit dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent. Besonders hoch war der Anstieg bei Fernwärme: Hier lag die Teuerungsrate bei 37,1 Prozent. Die Preise für Gas lagen 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. «Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab dem 1. April 2024 auf Fernwärme und Gas wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent fällig wurde», teilte das Amt mit. Von Oktober 2022 bis März 2024 war der Mehrwertsteuersatz wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und den steigenden Energiepreisen vorübergehend auf sieben Prozent gesenkt worden.

Im Gegensatz zu den Energiepreisen erhöhten sich die Preise für Nahrungsmittel nur leicht um 0,5 Prozent, hieß es weiter. Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, die sogenannte Kerninflationsrate, war im April rückläufig. Sie lag bei drei Prozent, nach 3,4 Prozent im März. (Quelle: dpa)