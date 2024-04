Region: Einbrecher stieg über Luke ein – Kommode und Bargeld geklaut

BAUMHOLDER. In dem Zeitraum zwischen Dienstag den 23.4.2024, gegen 17.00 Uhr, und Mittwoch, den 24.4.2024, 17.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in einen Keller im Bereich der Poststraße in Baumholder ein.

Er entwendete eine alte Kommode sowie ein Glas mit Bargeld. Der Täter verschaffte sich höchstwahrscheinlich über eine Luke, die unmittelbar vom Bürgersteig zugänglich ist, Zutritt zu dem Keller.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Baumholder zu melden (Telefon: 06783 991-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)