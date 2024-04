Mehrfamilienhaus in Brand: Übergreifen der Flammen bei Dachstuhlbrand verhindert

ST. INGBERT. Am 25.4.2024 wurden Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Hanspeter-Hellenthal-Straße in St. Ingbert-Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen der vorgenannten Kräfte konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes in Vollbrand stand. Alle Bewohner des Anwesens waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude evakuiert bzw. konnten sich selbständig aus diesem entfernen.

Durch einen hohen Kräfteansatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und somit auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird in Bezug auf den Brandherd von einer technischen Ursache eines Haushaltsgerätes im Dachgeschoss des Gebäudes ausgegangen.

Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht näher spezifizierbar. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Das Anwesen ist aktuell nicht bewohnbar. Der Bereich um das Brandobjekt war für die Dauer der Löscharbeiten für ca. fünf Stunden voll gesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)