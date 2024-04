++ Region: Schwerer Unfall an Kreisverkehr – 55-Jähriger tot ++

IDAR-OBERSTEIN. Am Morgen des 21.4.2024, gegen 6.00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L160 in Höhe des Kreisverkehrs der Aral Tankstelle in Fischbach, wobei ein PKW beteiligt war.

Der 55-jährige Fahrzeugführer verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs und der Todesursache dauern noch an. Zum derzeitigen Ermittlungsstand können noch keine genauen Angaben zum Unfallhergang getätigt werden. Die zwischenzeitliche Sperrung der L160 ist wieder aufgehoben. (Quelle: Polizeidirektion Trier)