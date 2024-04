Leichtsinnig und lebensgefährlich: „Bahn-Surfer“ mit Sturmhaube und GoPro

FRIEDRICHSSEGEN. Am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, wurde der Bundespolizei gemeldet, dass zwei schwarz gekleidete Personen mit Sturmhaube und einer „GoPro-Kamera“ auf den Puffern einer Regionalbahn, auf der Fahrt von Niederlahnstein nach Limburg, mitfahren würden.

Glücklicherweise hatte der Triebfahrzeugführer die beiden Personen auf Höhe der Ortschaft Friedrichssegen bemerkt und den Zug umgehend zum Halten gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte keine der beiden Personen mehr angetroffen werden.

Wer kann Angaben zu den beiden Personen machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 entgegen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf oder an Zügen, dem sogenannten „Bahn-Surfen“, drohen. Diese leichtsinnigen Aktionen sind lebensgefährlich! Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie z. B. stromführenden Teilen, aus. Weitere Informationen dazu finden sich auch unter www.bundespolizei.de. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)