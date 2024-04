Verkehrsservice: Baumaßnahmen in Trier-Süd und Vollsperrung in der Fleischstraße

TRIER. Die Stadtwerke Trier kündigen eine Verlängerung in der Rodestraße sowie weitere Tiefbauarbeiten an. Auch in der Fleischstraße finden Bauarbeiten statt, die zu einer Vollsperrung führen.

Die Baumaßnahme in der Rodestraße, bei der aktuell Erneuerungsarbeiten im Versorgungsnetz durchgeführt werden, wird voraussichtlich bis zum Freitag, 17. Mai 2024 verlängert. Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Kreuzung Rodestraße/Im Nonnenfeld bis zur Einmündung der Rodestraße in die Matthiasstraße. Nach Abschluss der Baumaßnahme in der Rodestraße werden die Erneuerungsarbeiten im Versorgungsnetz in der Matthiasstraße fortgesetzt.

Ab Mittwoch, 17. April 2024, werden daher Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich Medardstraße/Matthiasstraße/Aulstraße beginnen. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 23. April 2024. Dafür wird die Fahrbahn in der Medardstraße/Matthiasstraße auf Höhe der Abtei verengt und die Abbiegespur in die Aulstraße verkürzt. Der Gehweg wird voll gesperrt, eine Passage für Fußgänger wird eingerichtet.

Vollsperrung in der Fleischstraße

Aufgrund von Erneuerungsarbeiten im Versorgungsnetz wird ein Teilabschnitt der Fleischstraße auf Höhe der Hausnummer 53, ab Montag, 15. April 2024 voll gesperrt. Der Bauabschnitt hat eine Länge von circa fünf Metern. Fußgänger können die Baumaßnahme problemlos umgehen, für den Lieferverkehr ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zum Freitag, 19. April 2024 andauern.