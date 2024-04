Krankenkasse unterstützt Saarburger Selbsthilfegruppe „SH SeelenWorte“

TRIER/SAARBURG. Geldspritze für einen guten Zweck: Die DAK-Gesundheit in Trier unterstützt die Arbeit der Selbsthilfegruppe SH SeelenWorte RLP mit 1500 Euro. Mit der Förderung der Krankenkasse wollen die Betroffenen und ihre Angehörigen an der Inklusionsmesse Inklusiva 2024 in Mainz und am dazugehörigen Kongress teilnehmen.

Einer Studie zufolge sehen rund 90 Prozent der Deutschen Selbsthilfegruppen als sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen Behandlung. „Zum Gesundwerden und Gesundbleiben ist der Erfahrungsaustausch untereinander sehr wichtig“, sagt Nico Reppert, Chef der DAK-Gesundheit in Trier. „Für uns ist die Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe mehr als nur eine gesetzliche Aufgabe.“ Gerade für Betroffene mit seltenen oder sehr langwierigen Erkrankungen sei es schwierig, verständnisvolle Gesprächspartner außerhalb der Familie zu finden. „Deshalb informieren unsere Kundenberater im Krankheitsfall über regionale Angebote“, so Reppert.

100.000 Selbsthilfegruppen in Deutschland

Etwa 3,5 Millionen Menschen haben sich bundesweit in fast 100.000 Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. In vielen Städten und Regionen gibt es Selbsthilfekontaktstellen, die einen Überblick über die Angebote zu einzelnen Erkrankungen oder Behinderungen bieten. Bundesweit fördert die DAK-Gesundheit jährlich über 5.000 örtliche Selbsthilfegruppen. Weitere Informationen gibt es unter www.dak.de/selbsthilfe. (Quelle: DAK-Gesundheit Trier)