Geburtshilfliches Angebot wird erweitert – Trierer Mutterhaus plant neuen Hebammenkreißsaal

TRIER. Im Klinikum Mutterhaus wird die Eröffnung eines Hebammenkreißsaals zum Sommer 2025 geplant. Frauen mit unauffälligem Schwangerschaftsverlauf können dort unter der ausschließlichen Betreuung einer Hebamme entbinden. Die Hebammen begleiten die Geburt selbstständig.

„Im Unterschied zu einer Geburt im interprofessionellen Kreißsaal wird eine Ärztin oder ein Arzt nur bei Komplikationen hinzugezogen und ist nicht mehr grundsätzlich bei jeder Geburt dabei“, erklärt der Chefarzt der Geburtshilfe Prof. Sebastian Jud. Damit soll gesunden Schwangeren eine weitere Entbindungsmöglichkeit gegeben werden, die dem Wunsch vieler Frauen nach einer möglichst natürlichen Geburt entspricht. „Dabei klären wir individuell gemeinsam in mehreren Terminen, ob diese Entbindungsform für die jeweilige Schwangere in Frage kommt“, so die Leitende Hebamme Kirsten Emmerich-Jager.

„Mit der Etablierung des Hebammenkreißsaals gehen wir nicht nur auf das Bedürfnis der werdenden Mutter nach einem möglichst natürlichen Geburtserlebnis im Krankenhaus ein, sondern stärken zugleich die Rolle unserer hochprofessionellen Hebammen“, so Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger und ergänzt: „Dass das neue Angebot nicht nur Hebammenkreißsaal genannt wird, sondern auch ein solcher ist und explizit von unseren Hebammen gewünscht wird, merkt man jetzt bereits in der Planungsphase.“

„Unser Hebammenteam ist von Anfang an voll in die Planung involviert. Wir haben eine Projektgruppe gegründet, in der wir gemeinsam die Abläufe erarbeiten und die Etablierung vorantreiben. Dabei haben wir alle Freiheiten zur Gestaltung. Gerade für unsere Kolleginnen, die in der Klinik tätig sind, geht damit ein lang gehegter Wunsch nach selbstständigerem Arbeiten auch in der Klinik in Erfüllung“, freut sich Emmerich-Jager.

Bei der Realisierung dieses neuen geburtshilflichen Angebots wird das Klinikum Mutterhaus mit 30.000 € vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Dabei wird das Klinikum Mutterhaus als eins von sieben Häusern mit Hebammenkreißsaal in Rheinland-Pfalz unterstützt. In der Region wird das Klinikum dann mit dieser Entbindungsmöglichkeit einzigartig sein. Geplant ist die Eröffnung für Sommer 2025. „Wir freuen uns jetzt schon auf Bewerbungen von Hebammen, die dieses Herzensprojekt mit uns an den Start bringen wollen“, so Pflegedirektor Stephan Lutz.