Hermeskeil: LBM löst Rätsel um Biberteich

HERMESKEIL. Nach einigen Aufregungen um einen plötzlich verschwundenen See an der B52/L151 bei Hermeskeil hat der LBM (Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz) sich jetzt zu dem „Biberteich-Skandal“ geäußert.

In einer Pressemitteilung erklärte der LBM heute die Öffnung des Durchlasses des Langwiesenbaches unter der B 52 bei Hermeskeil im Bereich der ehemaligen Kaserne. Laut LBM war die Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße/Landstraße durch ein massives Aufstauen dermaßen gefährdet, dass nur eine sofortige Öffnung eines Dammes in Frage kam. Der LBM hierzu:

„Aufgrund Gefährdung der Verkehrssicherheit musste der Durchlass des Langwiesenbaches unter der B 52 bei Hermeskeil kurzfristig am 28. März 2024 geöffnet werden.

Ursprünglich wurde der Langwiesenbach mittels eines Durchlasses (Durchmesser 1 m) unter der B 52 geleitet. Es gab keine größeren Stauflächen.

Im Laufe der letzten Jahre siedelten sich Biber in dem Bereich des ehemaligen Wiesengeländes an und bauten dort eine „Biberburg“ unmittelbar vor dem Durchlass. Hierdurch staute sich über die Jahre der Langwiesenbach auf, wodurch ein kleiner See entstand. Diese „Biberburg“ ermöglichte zunächst weiterhin den verzögerten Abfluss des Langwiesenbaches.

Durch Aktivitäten des Bibers wurde die Biberburg immer stärker abgedichtet und so zu einem wasserundurchlässigen Damm vor dem Durchlass.

Aufgrund der massiven Niederschläge seit Oktober 2023 und dem nicht mehr vorhandenen Durchfluss durch den Durchlass staute sich das Wasser des Langwiesenbaches unaufhörlich extrem auf. Die Stauhöhe betrug zuletzt ca.9 m über Sohle.

Der Straßendamm der B 52 ist kein Hochwasserschutzdamm, d.h. er wurde seinerzeit nicht gebaut, um diesen enormen Wasserdruck aufzunehmen. Es fehlte hier an einer entsprechenden Abdichtung. Das Wasser des zum Schluss zu einem sehr großen See aufgestauten Langwiesenbaches drückte sich durch den Straßendamm.

Es bestand Gefahr in Verzug für die Verkehrsteilnehmer an der B 52, denn der Straßendamm drohte ohne Vorankündigung plötzlich zu versagen, da er zwischenzeitlich vollkommen durchnässt war. Seeseitig zeigten sich in der Böschung Setzungen und Risse.

Alternativen gab es keine. Ein Teilablass ist technisch nicht möglich. Seitens der zuständigen Straßenmeisterei musste kurzfristig gehandelt werden.

In der Zeit von November bis Dezember 2023 gab es drei überfahrene Biber in diesem Streckenabschnitt der B 52.

Seit Mitte November 2023 war keine Bibertätigkeit in dem Dammbereich mehr gegeben; d. h. die Biberburg war zu Beginn der Arbeiten verlassen.

Die Arbeiten des LBM wurden ab dem Spätherbst 2023 mehrfach mit dem Biberbeauftragten abgestimmt. Hierzu zählte auch die Öffnung des Damms für den Fall, dass die Sicherheit des Straßendamms nicht mehr gewährleistet wäre. Dieser Fall war nun eingetreten.“