Wilde Verfolgungsjagd: Suff-Fahrten mit Führerscheinentzügen in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten mit Führerscheinentzügen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Kurz nach 18.00 Uhr wurde der Polizei am 29.3.2024 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Zessingen gemeldet, bei dem einer der beteiligten Fahrer vom Unfallort flüchtete. Das flüchtige Fahrzeug konnte nach kurzer Fahndung seitens einer Polizeistreife lokalisiert und die Fahrerin kontrolliert werden. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, weshalb der Führerschein der Fahrerin eingezogen wurde.

Etwas später, gegen 20.30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der A4 in Höhe Leudelingen gemeldet, das in Schlangenlinien gesteuert werden würde und fast mit den Leitplanken kollidiert sei. Kurz darauf wurde das besagte Fahrzeug seitens der Verkehrspolizei gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde der Führerschein ebenfalls eingezogen.

Einige Minuten später kam es in Eischen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug mit einem Baum kollidiert war. Beim leicht verletzten Fahrer konnten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde sein Führerschein eingezogen. Zudem verfügte der Fahrer über keine gültige Versicherung. Ein Protokoll wurde erstellt.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer in Mamer gemeldet. In Höhe des Gaspericher Kreuzes konnte das Fahrzeug lokalisiert werden. Der Fahrer ignorierte die Haltezeichen der Polizeibeamten jedoch und fuhr unbeirrt weiter. Erst in Höhe der Ausfahrt Bettemburg (A3) konnte er gestoppt und einem Alkoholtest unterzogen werden. Dieser verlief positiv, weshalb sein Führerschein eingezogen wurde.

Um 23.00 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit auf der A7 unterwegs sei. Im Tunnel Gosseldange konnte der Fahrer gestoppt werden. Wegen des positiven Alkoholtests wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

In der Nacht zum 30.3.2024 wurde eine Polizeistreife auf einen Fahrer in der Montée de Clausen in Luxemburg-Stadt aufmerksam, der sein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit steuerte. Als das Fahrzeug gestoppt wurde, konnten die Polizeibeamten deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss beim Fahrer erkennen. Der Alkoholtest verlief positiv und somit wurde der Führerschein eingezogen.

In der gleichen Nacht wurde eine Polizeistreife auf eine Fahrerin in den Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt aufmerksam, die mit ihrem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit aus einem Parkhaus fuhr und gegen die Bordsteinkante stieß. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, allerdings beschleunigte die Fahrerin weiter und stieß anschließend gegen ein abgestelltes Fahrzeug in der rue de la Tour Jacob. Trotz des Unfalls fuhr die Fahrerin weiter und auch die Haltezeichen der Polizei ignorierte sie zunächst, trotz eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. Als das Fahrzeug schlussendlich gestoppt werden konnte, wurde die Fahrerin einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. Ein Protokoll wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)