Rettungskräfte geschlagen und beleidigt: Betrunkener 70-Jähriger rastet aus

Sie wollten ihm nach einem Sturz helfen. Im Landkreis Germersheim soll ein Mann Rettungskräfte angegriffen haben. Was genau ist passiert?

LINGENFELD. Ein betrunkener Mann soll nach seinem Sturz Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Lingenfeld (Landkreis Germersheim) geschlagen und beleidigt haben. Der 70-Jährige habe sich bei dem Sturz am Freitagnachmittag eine Platzwunde am Kopf zugezogen und sollte von den Rettungskräften behandelt werden, teilte die Polizei mit.

«Für die Hilfe bedankte sich der Mann, indem er mit erhobenen Fäusten auf die Rettungskräfte zuging und nach diesen schlug», hieß es. Zudem habe er sie während der Fahrt ins Krankenhaus beleidigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bei dem 70-Jährigen wurde laut Polizei ein Alkoholwert von 1,52 Promille festgestellt. Gegen ihn werde wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und Beleidigung ermittelt. (Quelle: dpa)