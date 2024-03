Durch Kollision zu Boden geschleudert: 46-Jährige schwerverletzt – Fahrerflucht

SAARLOUIS-FRAULAUTERN. Am Freitag, den 29.3.2024, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Saarlouis die Mitteilung über einen Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fußgängerin aus Saarlouis von einem PKW erfasst worden sei. Der PKW sei im Anschluss an den Verkehrsunfall geflüchtet.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte der mitgeteilte Sachverhalt als zutreffend festgestellt werden. Die 46-jährige Fußgängerin war zum Unfallzeitpunkt mit einer Bekannten zu Fuß in der Jahnstraße in Saarlouis-Fraulautern unterwegs. In Höhe des Anwesens Nr. 8 beabsichtigten beide Frauen die Straße zu überqueren. Hierbei wurde die 46-jährige Fußgängerin von einem PKW erfasst, welcher die Jahnstraße aus Richtung Lebacher Straße kommend befuhr. Die Frau wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde sie jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Anhand eines durch Zeugen mitgeteilten Kennzeichenfragments konnte der unfallverursachende PKW im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Der Fahrer zum Unfallzeitpunkt, ein 40-jähriger Mann aus Saarlouis, konnte ebenfalls angetroffen werden. Er stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurden zwei Blutprobenentnahmen bei dem Fahrer durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen, die weitergehende Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010, Email: [email protected]) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)