Trier: Negative Auswirkungen – Freie Wähler kritisieren Ampelbündnis und Verkehrsdezernent scharf!

TRIER. Die von der „Trierer Ampel“ und Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker verfolgte Verkehrs- und Innenstadtpolitik sorgt weiter für reichlich Diskussion. Seit dem 4. März ist die komplette Neustraße sowie die Konstantinstraße am Kornmarkt bis Höhe Parkhaus zur Fußgängerzone und entsprechend für den Verkehr gesperrt. In der gesamten Fußgängerzone gelten nun geänderte Lieferzeiten: Warentransporte sind nur noch von 6 bis 11 Uhr erlaubt. Im restlichen Zeitraum müssen kostenpflichtige Ausnahmegenehmigungen her. „Eine lange Liste von Hiobsbotschaften für Trierer Bürger, Mittelstand, Handel und Gastronomie“, meinen die bislang in der Stadt Trier in keinem Gremium vertretenen „Freien Wähler“ und üben heftige Kritik.

In einer Mitteilung heisst es: „Das von SPD, Grünen und FDP geführte Ampelbündnis verfolgt Maßnahmen, die sich bereits jetzt negativ auf die lokale Wirtschaft und den Mittelstand auswirken. Anstatt die Rahmenbedingungen für ein florierendes Geschäftsumfeld zu schaffen, führen die ideologisch getriebenen Entscheidungen zu ersten gravierenden Problemen und drohen, das Gewerbesteueraufkommen signifikant zu verringern sowie zu einem Anstieg der Leerstände in der Innenstadt zu führen.“

Als Beispiel nennt die Partei unter anderem den künftigen Standortwechsel eines Lampengeschäftes, welche der Inhaber laut Mitteilung der Freien Wähler mit „Restriktionen bei der Be- und Entladung der Waren“ begründet. Eine möglicherweise bereits zuvor beschlossene Aufgabe der Räumlichkeiten in Verbindung mit einem neuen Standort in Trier, wird dabei nicht thematisiert.

Auch die Einstellung des Lieferdienstes einer Gastronomie in der Trierer Neustraße unterstreiche die Tragweite der Situation, so die Freien Wähler. Hier habe es die Stadt abgelehnt, eine Genehmigung für das Be- und Entladen des Geschäfts außerhalb der festgelegten Zeiten (nach 11:00 Uhr) zu erteilen, woraufhin sich die Gastronomie zur Aufgabe des Services entschieden habe. Eine Entscheidung, die aufgrund der Umsatzeinbußen die Existenz des Unternehmens bedrohe, so die Freien Wähler.

Nach Ansicht des Kreisvorsitzenden der Freien Wähler Trier, Daniel Klingelmeier, seien diese Entwicklungen erst der Anfang und nur die Spitze des Eisbergs. Klingelmeier hierzu: „Wir müssen damit rechnen, dass weitere Geschäftsschließungen oder -verlagerungen folgen werden, sollten die verantwortlichen Politiker des Stadtvorstands und des Stadtrats nicht umgehend gegensteuern. Hier sind insbesondere die beiden Dezernenten Dr. Becker (Bündnis 90/Die Grünen) und Britten (CDU) dringend aufgefordert, zu handeln. Wir fordern eine sofortige Überprüfung und Anpassung der jüngsten Maßnahmen. Es ist entscheidend, dass die Stadt Trier eine Politik verfolgt, die den lokalen Handel und den Mittelstand unterstützt, anstatt ihn zu behindern“.

Die Freien Wähler, welche aktuell nicht im Trierer Stadtrat vertreten sind, stünden bereit mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um praktikable Lösungen zu entwickeln, die die Innenstadt von Trier beleben und einen nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg sichern, schließt die Mitteilung ab.

(Quelle: Freie Wähler)