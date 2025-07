Kurioser Vorfall am Trierer Mutterhaus: Security erlebt skurrilen Einsatz!

Trier – Das hat selbst die erfahrenen Sicherheitskräfte überrascht: Am Wochenende kam es am Klinikum Mutterhaus-Mitte in Trier zu einem höchst ungewöhnlichen Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Haupteingang die dort angebrachte Überwachungskamera — und riss sie anschließend einfach ab!

Kamera geklaut – mitten am Klinikum!

Der Vorfall wurde von einem aufmerksamen Security-Mitarbeiter bemerkt. Dieser meldete sofort, dass die Kamera beschädigt und anschließend gestohlen worden sei.

Wirklich kurios: Ausgerechnet eine Überwachungskamera, die für mehr Sicherheit sorgen soll, wurde selbst zum Diebesgut! Mehr News aus Trier & Region

Täter schnell ermittelt

Die Polizei konnte nach kurzer Fahndung bereits einen Tatverdächtigen ermitteln. Angaben zu Motiv oder Hintergrund der Tat liegen bislang nicht vor.