Cochem: Wagon aus Gleis gesprungen – Bahnhof nur einseitig befahrbar

COCHEM. Nach einer Zugentgleisung kommt es um den Bahnhof Cochem an der Mosel zu Einschränkungen und Ausfällen. Nachdem am Montag ein Wagen eines Regionalzuges aus den Gleisen gesprungen war, konnte dieser in der Nacht zum Dienstag mit einem Kran wieder in die Spur gehoben und abtransportiert werden, wie eine Bahnsprecherin am Dienstag sagte.

Die Ursache für die Entgleisung sei noch unklar. Eines der Gleise stand wieder für Regionalbahnen zwischen Trier und Koblenz zur Verfügung, das andere Gleis konnte wegen einer beschädigten Weiche noch nicht genutzt werden. Während die Bahnen von Trier in Richtung Koblenz in Cochem halten konnten, mussten Fahrgäste von Koblenz nach Trier für einen Halt in Cochem in einen Bus-Ersatzverkehr umsteigen. Wie lange die Reparatur dauern wird, kann nach Angaben der Sprecherin voraussichtlich im Laufe des Dienstags prognostiziert werden. (Quelle: dpa)