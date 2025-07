Luxemburg: Geisterfahrer verursacht Unfall – ein Toter und ein Schwerverletzter

MERSCH. Am 13.7.2025, gegen 22.40 Uhr, wurde der Polizei auf der A7 in Richtung Norden ein Geisterfahrer gemeldet, welcher dort in südlicher Richtung unterwegs war. Bei Mersch zwischen den Tunneln „Mersch“ und „Gousselerbierg“ kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Der Fahrer dieses Pkw, ein 42-jähriger Mann aus Wiltz, verstarb noch an der Unfallstelle. Der Geisterfahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte der Mess- und Erkennungsdienst (Police technique) der Polizei vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die Autobahn A7 blieb in Richtung Norden zwischen Lorentzweiler und Mersch bis etwa 4.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)