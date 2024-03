RLP: LKW kollidiert mit Schulbus – Schülergruppe aus Großbritannien an Bord

LANDAU. Ein LKW ist auf einer Bundesstraße bei Landau in der Pfalz mit einem Doppeldeckerbus zusammengestoßen. Von den 73 Businsassen, eine britische Schulgruppe, wurde bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen nur der 53 Jahre alte zweite Busfahrer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 63 Jahre alte LKW-Fahrer sei demnach abgelenkt gewesen und in den Gegenverkehr geraten, wo er den Bus seitlich streifte. Dabei zerbrach ein Teil der Glasscheiben an der linken Busseite. Der Bus konnte die Unfallstelle zwar selbstständig verlassen, eine Weiterfahrt war für die Schulgruppe aber nicht möglich. Sie wurde in eine nahegelegene Halle verbracht und mit Getränken und Nahrung versorgt.

Der LKW, dessen Sattelanhänger mit flüssigen Bitumen beladen war, musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Bundesstraße 10 musste gereinigt werden und war zeitweise gesperrt. (Quelle: dpa)