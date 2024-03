Teilnahme an Kommunalwahl geplant: BSW gründet Landesverband im Saarland

MERZIG. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gründet an diesem Freitag einen Landesverband im Saarland. Bei der Veranstaltung in Merzig solle auch ein Vorstand gewählt werden, teilte die Partei mit.

Als Landesvorsitzende kandidierten Astrid Schramm und Randolf Jobst, als Stellvertreter gehe Jens Danielczok ins Rennen. Das BSW werde bei der Kommunalwahl im Saarland am 9. Juni in einzelnen Kommunen antreten. Nach Sachsen und Thüringen ist es der dritte Landesverband vom BSW in Deutschland.

Parteichefin Sahra Wagenknecht, die in Merzig wohnt, sieht im Saarland viel Potenzial für die neue Partei. Im Saarland zählt das BSW derzeit 24 Mitglieder. Bundesweit sind es gut 500. Bei der Gründung des Saar-Landesverbandes wollten Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine (BSW) dabei sein. (Quelle: dpa)