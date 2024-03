RLP: PKW-Brand greift auf Wohnhaus über – hoher Sachschaden

KLEINNIEDESHEIM. Bei einem Brand eines Autos und eines Wohngebäudes in Kleinniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden.

Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich am frühen Freitagmorgen selbst in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war aus bislang ungeklärter Ursache ein vor dem Haus abgestelltes Auto in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf das Gebäude über. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen gegen 6.00 Uhr noch an. (Quelle: dpa)