++ Wochenend-Wetter in der Region: Schauer, Gewitter, stürmische Böen ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Eine Kaltfront über Rheinland-Pfalz und dem Saarland sorgt am Wochenende für einen Temperaturumschwung. Für den Freitag meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch Temperaturhöchstwerte zwischen 16 und 21 Grad.

Am Samstag und Sonntag erreichen die Temperaturen laut DWD dann nur noch Höchstwerte von bis zu zehn Grad. Am Freitag soll es nach Angaben des Wetterdienstes heiter bis wolkig und niederschlagsfrei werden. In der Nacht zum Samstag breite sich dann Regen aus. Am Wochenende sei mit Regen- und Graupelschauern und am Samstag örtlich auch mit kurzen Gewittern zu rechnen. In Gebieten, wo es zu Schauern kommt, können starke bis stürmische Böen aufziehen.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen laut DWD auf ein Grad und in höheren Lagen auf bis zu minus ein Grad. Demnach sei gebietsweise mit Frost und im Bergland auch mit Glätte zu rechnen. (Quelle: dpa)