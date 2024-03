Tragischer Unfall im Saarland: Kollision von PKW und Motorrad – 34-jähriger Biker tot

REHLINGEN. Am heutigen Mittwochmorgen erhielt die Polizeiinspektion Saarlouis gegen 6.40 Uhr Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Wallerfanger Straße (L170) in Rehlingen.

Dort war ein 49-Jähriger PKW-Fahrer aus Merzig mit seinem Mercedes – aus Richtung Ortsmitte Rehlingen kommend – in Fahrtrichtung BAB 8 unterwegs.

Als er in Höhe der Südstraße nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 34 Jahre alten Motorradfahrer aus Dillingen, der mit seiner Maschine, einer Kawasaki, die L170 in Richtung Rehlingen befuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L170 im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Spurensicherungs- sowie Vermeidbarkeitsgutachten beauftragt.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 oder per E-Mail an [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)