Trier: Dreister Diebstahl bei Autohaus – Langfinger lassen Kompletträder mitgehen

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. März in der Zeit von ca. 17 Uhr bis 8 Uhr bei einem Autohaus in der Ruwerer Straße in Trier die Reifen mitsamt Felgen von zwei neuen Fahrzeugen.

Derzeit bestehen Hinweise auf einen weißen Lieferwagen, der das Gelände zur Tatzeit befuhr und nach kurzer Zeit wieder verließ. Zeugen, die hierzu etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290