Schläuche zum Fluß verlegt: Mehrere Häuser brennen in Moselort

In dem Moselort Winningen stehen mehrere Häuser in Flammen. Die Feuerwehr holt Löschwasser aus der Mosel.

WINNINGEN. In Winningen im Landkreis Mayen-Koblenz haben in der Nacht mehrere miteinander verbundene Häuser gebrannt. Für Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Wohnungen räumen mussten, wurde eine Anlaufstelle im Rathaus eingerichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Verletzte gab es laut Polizei nicht. Um den Brand zu löschen, verlegte die Feuerwehr Schläuche zur Mosel. Daher kam es zu Behinderungen auf der Bundesstraße 416, die durch den Ort führt. Die Behinderungen und die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Brandursache war zunächst unbekannt. (Quelle: dpa)