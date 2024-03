Drei Autos in Gerolstein abgefackelt: Prozess gegen Feuerteufel in Trier

TRIER/GEROLSTEIN. Am 25. März 2024 beginnt vor der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Brandstiftung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem Beschuldigten zur Last, am 6.10.2023 durch drei selbstständige Handlungen im Zustand der Schuldunfähigkeit fremde Kraftfahrzeuge in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört zu haben.

Der Mann soll seit dem Jahr 2004 an einer psychischen Erkrankung leiden aufgrund derer er bei den Taten jeweils schuldunfähig gewesen sein soll. In den frühen Morgenstunden des 6.10.2023, gegen 4.14 Uhr, soll er drei in Gerolstein abgestellte Fahrzeuge in Brand gesetzt haben, so dass an diesen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sei. Zudem sei an einem nahe gelegenen Gebäude ein Schaden in Höhe von 5.000,- Euro entstanden.

Der Beschuldigte ist vorbestraft. Zur Zeit befindet er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. (Quelle: Landgericht Trier)