Gerolstein: Drei Pkw gehen in Flammen auf – Polizei nimmt Verdächtigen wegen Brandstiftung fest

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Gerolstein mitteilt, kam es am frühen Freitagmorgen, 06.10.2023, in der Bahnhofstraße in Gerolstein gegen 04.20 Uhr zu mehreren Brandstiftungen an geparkten Pkw.

Im Laufe des heutigen Freitagvormittags konnte die Polizei einen 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Trier schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Bei dem Brand am frühen Morgen wurden von einem Täter zwei Personenkraftwagen an zwei verschiedenen Örtlichkeiten vorsätzlich in Brand gesetzt.

Der Brand eines der Pkw war bereits derart fortgeschritten, dass dieser auf noch ein weiteres Fahrzeug übergriff. Durch das Brandgeschehen gerieten insgesamt drei Fahrzeuge in Brand. Aufgrund der Nähe zu einem Wohngebäude wurde auch dieses leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.