Am Ende musste die Feuerwehr kommen: Nachdem er sich vor dem Regen schützen wollte, sperrte sich ein 44-jähriger Mann versehentlich in einem Fahrradkäfig ein.

JOCKGRIM. Er wollte sich nur vor einem Regenschauer schützen: Ein 44-Jähriger hat sich in der Nacht zu Samstag versehentlich in einem Fahrradkäfig in Jockgrim (Landkreis Germersheim) eingesperrt.

Er habe sich untergestellt und die Tür sei hinter ihm zugefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ungefähr 45 Minuten in dem Fahrradkäfig konnte der Mann gerettet werden. Passanten bemerkten seine Hilferufe und die Feuerwehr befreite ihn schließlich aus seiner misslichen Lage. (Quelle: dpa)