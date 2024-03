Hunsrück: Sinnlose Zerstörungswut – Täter sprengen zwei Briefkästen mit „Kubanischem Donnerschlag“

MORBACH/WEIPERATH. Wie die Polizei Morbach mitteilt, deponierten unbekannte Täter am 13.03.2024 gegen 20 Uhr einen Feuerwerkskörper, einen sogenannten „Kubanischen Donnerschlag“, im Briefkasten eines Einfamilienhauses in Weiperath.

Durch die Explosion entstand Sachschaden in unteren zweistelligen Bereich an besagtem Briefkasten. Laut Polizei folgte am gleichen Abend eine weitere Tat.

Im späteren Verlauf des Abends hatten ebenfalls unbekannte Täter gegen 22.50 Uhr einen gleichen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Einfamilienhauses in Hunolstein geworfen.

Auch hier wurde der Briefkasten im unteren zweistelligen Bereich beschädigt. Zeugen werden erneut aufgerufen sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.