7-jähriges Kind in Trier-Süd angefahren: Polizei sucht dringend Zeugen

TRIER. Wie die Polizei Trier am Freitagabend mitteilt, kam es am gestrigen Donnerstag, 07.03.2024, gegen 17.20 Uhr im Bereich eines Fußgängerüberweges („Zebrastreifen“) im Bereich Aulstraße/Matthiasstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde.

Demnach befuhr der junge Verkehrsteilnehmer den Zebrastreifen mit seinem Tretroller, als es dort zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Personenkraftwagen kam, der nicht genauer beschrieben werden kann.

Der Fahrzeugführer, der als „älterer Herr mit Bartstoppeln sowie grauem Haar“ beschrieben wurde, erkundigte sich daraufhin nach dem Gesundheitszustand und der Adresse des Kindes, meldete sich jedoch bislang noch nicht bei den Erziehungsberechtigten.

Ebenso sei sodann ein „großer, schlanker, jüngerer Mann“ zur Unfallstelle gekommen, welcher ebenso seine Hilfe anbot.

Die Polizeiinspektion Trier sucht auf diesem Wege sowohl nach Zeugen, welche den Verkehrsunfallhergang beobachten konnten, sowie nach dem verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugführer des Pkw und dem jungen Mann, welcher sich ebenso nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigte.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können oder am Verkehrsunfall beteiligt waren, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0651 9779-5210 oder per E-Mail unter [email protected] mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.