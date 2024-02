Bericht des Rechnungshofs RLP: Kritischer Blick auf die Arbeit von Regierung und Behörden

MAINZ. Haben Ministerien und Behörden wirtschaftlich beziehungsweise ordnungsgemäß gearbeitet? Das ist eine zentrale Frage, der sich der rheinland-pfälzische Rechnungshof bei seinen Prüfungen widmet.

Zahlreiche seiner Erkenntnisse wird er an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in seinem Jahresbericht 2024 vorstellen. Darin geht es üblicherweise etwa um die Entwicklung des Haushalts des Landes und die Verschuldung. Außerdem werden in dem Bericht ausgesuchte Beispiele aufgeführt, bei denen aus Sicht des Rechnungshofes nicht effizient oder gar rechtswidrig mit dem Geld von Steuerzahlern umgegangen wurde. Gefragt wird auch, an welchen Stellen mögliche Einnahmen nicht realisiert wurden. (Quelle: dpa)