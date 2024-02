Ausweitung der Fußgängerzone in Trier – zahlreiche Parkplätze entfallen ersatzlos

TRIER. Ab März werden in der Trierer Innenstadt die versenkbaren Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße und An der Meerkatz täglich hochgefahren und können außerhalb der Lieferzeiten (täglich 6-11 Uhr) nur mit Hilfe einer Vignette wieder geöffnet werden. Um die Vignette zu erhalten, muss die Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone neu beantragt werden (lokalo.de berichtete).

In diesem Zusammenhang wird zugleich die Fußgängerzone ausgeweitet, z.B. in der Neustraße (lokalo.de berichtete). Ferner werden, wie nun der Volksfreund berichtet, zudem die Pfützenstraße, Germanstraße, die Straße Viehmarktplatz (ab der Wendefläche) sowie die Kapuzinergasse und die Straße Am Alten Theater für Autos gesperrt. Am Domfreihof wird die Fußgängerzone auf die Liebfrauenstraße und die Straße An der Meerkatz ausgedehnt. Die Konstantinstraße wird ab der Hosenstraße in Richtung Kornmarkt zur Sperrzone. Im Umfeld sind die Johann-Philipp-Straße, Am Zündel und die Gangolfstraße betroffen.

Im Zuge dieser Maßnahmen werden zahlreiche Parkplätze wegfallen, z.B. im Bereich der Konstantinstraße, wo 48 bislang gemischt genutzte und 13 bewirtschaftete Parkplätze wegfallen werden, oder im Bereich der Tufa, wo von 25 Bewohnerparkplätzen werden nur acht übrig bleiben werden. Ein Ersatz für die bewirtschafteten Parkplätze ist nicht vorgesehen.

Der Verkehrsdezernent der Stadt Trier, Dr. Thilo Becker, sagte der Zeitung: „Wir arbeiten an unserem Ziel, den Individualverkehr in der Innenstadt zu reduzieren“. Eine auf den Wegfall der Parkplätze in der Konstantinstraße angesprochene ältere Dame sagte dem Blatt hingegen: „Ich finde das diskriminierend gegenüber älteren Leuten und Menschen, die nicht gut zu Fuß sind.“ (Quellen: Trierischer Volksfreund, Stadt Trier)