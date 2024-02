„Übertriebene Anti-Auto-Ideologie“: Heftige Kritik an Gebühren-Plänen der Stadt Trier

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, wurden auf Initiative des Verkehrsdezernenten der Stadt Trier, Dr. Thilo Becker die Parkgebühren sowie die Preise für Bewohnerparkausweise stark erhöht. So stieg der Preis für einen Bewohnerparkausweis von der vormaligen, bundeseinheitlichen Gebühr von 30,70 Euro auf stramme 200 Euro und soll in den nächsten Jahren weiter deutlich angehoben werden.

Im Rahmen der Umsetzung des urbanen Sicherheitskozeptes der Stadt, bei dem in der Innenstadt nach und nach versenkbare Poller installiert werden, stehen nun weitere Gebührenerhöhungen an, was auf heftige Kritik stößt. So sprechen die Freien Wähler Trier in einer Pressemitteilung von einem „Preishammer“ und fordern „und einen sofortigen Stopp der Kostenexplosion für Bürger und Gewerbetreibende“.

Ab März werden die versenkbaren Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße und An der Meerkatz täglich hochgefahren und können außerhalb der Lieferzeiten (täglich 6-11 Uhr) nur mit Hilfe einer Vignette wieder geöffnet werden. Um die Vignette zu erhalten, muss die Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone neu beantragt werden (lokalo.de berichtete).

Die Freien Wähler schreiben hierzu: „Abgesehen davon, dass es bisher möglich war, morgens und abends kostenlos den Bereich zu befahren, kosten Ausnahmegenehmigungen nun zwischen 60 Euro und 700 Euro jährlich und somit deutlich mehr als zuvor. Selbst Stellplatzbesitzer müssen zahlen, um zu ihrem Eigentum zu gelangen, ganz zu schweigen von Handwerksbetrieben, Pflegepersonal, Reinigungsfirmen, Lieferdiensten und vielen anderen Betroffenen.“

Bürger und Gewerbetreibende hätten „mit immensen Preissteigerungen zu kämpfen“, weshalb die Partei „die umgehende Senkung dieser hohen Gebühren auf ein vertretbares Niveau“ sowie eine kritische Überprüfung des „bürokratischen Aufwands für Antragsteller und Verwaltung“ fordere.

Marco Berweiler von der Freien Wählern kritisiert zudem, dass „der von den Trierer Bürgern demokratisch gewählte Stadtrat übergangen“ wurde „und der betroffene Antragsteller im wahrsten Sinn des Wortes ‚über Gebühr‘ belastet“ werde. „Mit dieser übertriebenen Anti-Auto-Ideologie der Ampel kommen wir in Trier nicht weiter und schaden uns am Ende nur selbst“, so Berweiler. (Quellen: Freie Wähler Trier, Stadt Trier)