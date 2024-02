Wincheringen: Kleintransporter fährt Fußgängerin auf B419 an

WINCHERINGEN. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 6.45 Uhr am Kreisverkehr der B419 bei Wincheringen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einer Fußgängerin.

Demnach wollte eine minderjährige Fußgängerin eine neben dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel nutzen, um die B419 in Richtung Luxemburg zu überqueren, als ein aus dem Kreisverkehr ausfahrender Kleintransporter mit ihr leicht zusammenstieß. Die beiden Unfallbeteiligten verständigten sich kurz, jedoch ohne einen Austausch von Personalien zu veranlassen. Da die Fußgängerin zunächst keine Schmerzen verspürte, wurde die Polizei nicht verständigt.

Erst später verspürte die Fußgängerin Schmerzen und entschied, den Vorfall der Polizei zu melden. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter mit vermutlich deutschem Kennzeichen und grüner Firmenaufschrift gehandelt haben.

Dieser soll von Wincheringen aus in den Kreisverkehr eingefahren sein und ihn in Richtung Nittel wieder verlassen haben. Personen, die Zeugen des Unfalls geworden sind oder das beschriebene Fahrzeug kennen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Telefon 06581/91550 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)