Sattelauflieger auf Autobahn in Vollbrand – Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz

FRANKENTHAL/PFALZ. Am heutigen Mittwoch, den 8.2.2024, wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 3.05 Uhr zu einem LKW-Brand auf die A61 alarmiert. Die ersten anfahrenden Kräfte konnten den Vollbrand eines Sattelaufliegers bereits während der Anfahrt auf Sicht bestätigten.

Kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal in Fahrtrichtung Worms hatte der Sattelauflieger aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer konnte seine Zugmaschine vom Auflieger noch abkuppeln und in sicherer Entfernung abstellen. Glücklicherweise hatte der Sattelauflieger lediglich Metallteile in Gitterboxen geladen, welche keine erhöhte Brandlast darstellten.

Zunächst wurde der Brand mit mehreren C-Rohren unter schwerem Atemschutz bekämpft. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde der Sattelauflieger dann mit Schaum endgültig gelöscht. Die Autobahn 61 war in Fahrtrichtung Koblenz während der Löscharbeiten voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei Ruchheim. Die Absicherung der Einsatzstelle wurde im weiteren Verlauf durch die Autobahnmeisterei übernommen. Die Ermittlungen zur Höhe des Sachschadens und der Brandursache werden durch die Autobahnpolizei geführt. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal)