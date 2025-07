Luxemburg: Messer-Überfall im Bahnhofsviertel und mehrere Einbrüche

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Mittwoch und den heutigen Donnerstag mehrere Einbrüche im Großherzogtum sowie einen bewaffneten Überfall im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt.

So ereignete sich zum Beispiel am späten Nachmittag des 9.7.2025 ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Route de Remich in Moutfort, bei dem bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und mehrere Räume durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 9.7.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue John Fitzgerald Kennedy in Bettembourg gemeldet, bei dem ein Täter sich ersten Informationen nach über ein Fenster Zutritt ins Innere verschaffte und sämtliche Räume durchwühlte.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht zum 10.7.2025 wurde zudem ein Überfall an der Kreuzung des Boulevard d’Avranches mit der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde das Opfer von einem Mann angesprochen, der es dann mittels Vorzeigen eines Messers aufforderte seine Wertsachen auszuhändigen. Der Täter entwendete dem Opfer daraufhin u.a. sein Bargeld und sein Mobiltelefon und ergriff die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ, Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)